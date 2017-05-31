12 فريقاً تتنافس في طائرة “السعودية”

جدة ـ واس | Wednesday, 31 May 2017 - 00:00 am

دشنــت الخطـوط الجوية العربيـة السعودية الدورة الرياضيــة الأولى من بطولتها الرمضانية للكرة الطائرة، بإشراف الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، وذلك في الصالة المغلقة بنـادي "السعوديـــة" بحي الخالدية بجدة.

ويشارك في البطولة التي تستمر حتى يوم الثلاثاء 18 رمضان 12 فريقاً من بينها إحدى شركات "السعوديــــة" إلى جانب عدد من الشركات الخاصة وبعض فرق الهواة.

وتقام البطولة بنظـــام المجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولــى كلاً من شركة السعوديـــة لهنــدسة وصناعة الطيران، ونجوم الطائف، وأمير الحرمين، وتربنتينول فولي، وأكاديمية الرفاهية والمطارق، فيما تألفت المجموعة الثانية من الحرس الملكي وباقدو والكواسر والعميــد والباشا والعزيزية ستار، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي من البطولة.