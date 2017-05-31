جمعية الأطفال المعوقين تستقبل نجوم هارليم

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 31 May 2017 - 00:00 am

استقبل عوض الغامدي أمين عام جمعية الأطفال المعوقين نجوم فريق كرة السلة الأمريكي الشهيــر هارليم غــلوبتــروتــرز للمحترفين، وذلك في إطار زيارة الفريق للمملكـــة لتقديم عروض ترفيهية في العاصمة الرياض، إذ قام الفريق الأمريكي بصحبة المـهــندس عبــدالرحمــن العثمان الرئيس التنفيذي للجنة البارالمبية السعودية بزيارة مقر الجمعية في الرياض.

وقام الفريق بجولـــة موسعـــة على أقـســــام ووحدات مركز الملك فهد لرعاية المعوقين، إذ اطلعوا خلالـهـا على الخدمـــات العـلاجـية والتعليمـيــة والتأهيلية التي توفرهـــا الجمعية لمنسوبيهـــا من الأطفال المعوقين، واستمعوا إلى شرح من مسؤولـــي الجمعية حول البرامـــج المتخصصة التي تطبقهـا الجمعية على مدار العـــام لدمج الأطفال المتخرجين من الجمعيـة في مدارس التعليـم العام.

وأدى الفريق مبـــاراة استعراضية على الكراسي المتحركة مع نخبــــة من لاعبي المنتخب السعـودي لكرة السلة لذوي الإعاقة كدعم للمعوقين وذلك على ملعب الجمعية.