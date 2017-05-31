ميس العربية يكتسح باتريك.. والعنابي يتجاوز الأفق

الدمام ـ الرياضية | Wednesday, 31 May 2017 - 00:00 am

حقق فريق العنابي فوزاً مثيراً على شركة الأفق ٢ـ١ في اليوم الأول لبطولة الفقيد الدبل الرمضانية في نسختها الحادية، سجـل للفــائز سامي الخـيـبري وعــلي النـمــر، وللخاسر مجاهد صلاح.

وفي المباراة الثانيـة فاز كلاست علـى مجموعة الـزهـراني بنتيجـة ٣ـ٢، سجل للأول عبـدالرحمــن الملا، وعبدالإله العتيبي (هدفين)، وللزهراني فيصل الأحمدي وفيصل العنزي.

وفي المباراة الثالثة فاز فريق ميس العربيـــة على باترك بنتيجة 5ـ0، سجلها خالد الجبيــري (هدفين) وأحمد الغـــامدي وأزهى الشمراني وعلي كزم.

وفي الرابعة فاز فريــق التميمي على نظيره البيوت المتجــــددة ٢ـ١، سجل للأول يـزيـد الغـدير ومحـــسن فـقـيـهي، وللأخيــر عبدالعزيز باخشوين.

ورعى حـفل الافتـتـاح الذي أقيم أمس الأول بصالـة نادي الاتفاق بالدمام الأمير تركي بن محمد بن فهــد، بحضور أشقاء وأبناء الفقيد الدبل وعدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعيـة والإعلامية، والعديد من الجماهير التي غطـت مدرجات نادي الاتفاق.