الحرس الملكي والطوارئ يهزمان المنشآت والشرطة

جدة ـ علي العمري | Wednesday, 31 May 2017 - 00:00 am

حفل اليوم الافتتاحي لبطولة أرامكو السعودية الرمضانية الخامسة، بمهرجان أهداف، اذ اكتسح فريق قوة الطوارئ الخاصة نظيره شرطة منطقة مكة المكرمة بسبعة أهداف مقابل هدفين، في حين أثقل الحرس الملكي مرمى فريق أمن المنشآت بأربعة أهداف دون رد. وتستمر فعاليات البطولة على ملاعب الشركة في جدة حتى التاسع عشر من شهر رمضان لتحديد البطل.

‏‫وتتنافس 10 فرق على الكأس، قسمت إلى مجموعتين، تضم الأولى: الحـــرس الوطني، الحرس الملكي، قوة الطوارئ الخاصة، أمن المنشآت، وشرطة منطقة مكة المكرمة، في حين تضم المجموعة الثانية: أرامكو السعودية، الدفاع المدني بمحافظة جدة، شرطة محافظة جدة، أمن المهمات والواجبات الخاصة، ومكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة.

وتوقع المهندس عمر العبد اللطيف مدير إدارة الشؤون الحكومية في أرامكو السعودية بالمنطقة الغربية أن تحظى البطولة في الأيـــام المقبلـــة بحضور جماهيري عطفاً على البطولات السابقة التي جرى تنظيمها وحققت مردوداً رائعاً، مشيراً إلى أن بطولة الصداقة تهدف إلى التواصل بين الجهات الأمنية التي تعمل جنباً إلى جنب مع أرامكو السعودية وتبادل الخبرات ونشر ثقافة السلامة الرياضية والمساهمة في خلو هذه الدورة وغيرها من الإصابات بكافة أشكالها.