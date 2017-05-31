السعودية تودع مونديال الشباب من دور الـ 16

سوون - الفرنسية | Wednesday, 31 May 2017 - 13:20 pm

خرجت السعودية من دور الـ16 في كأس العالم للشباب (دون 20 عاما) في كرة القدم المقامة في كوريا الجنوبية، بخسارتها أمام الأوروغواي صفر-1 الأربعاء في سوون.



وسجل هدف الاوروغواي، وصيفة 1997 و2013، نيكولاس دو لا كروز (50 من ركلة جزاء).



وكانت السعودية، الدولة العربية الوحيدة المشاركة في النهايات، قد تاهلت الى ثمن النهائي بحلولها ثالثة في المجموعة السادسة مع أربع نقاط بالتساوي مع السنغال الثانية، وبفارق نقطة عن الولايات المتحدة المتصدرة.



وشاركت السعودية، وصيفة بطلة اسيا العام الماضي، في النهائيات 8 مرات أعوام 1985 و1987 و1989 على أرضها و1993 و1999 و2003 و2011 في كولومبيا عندما بلغت دور الـ16 لأول مرة وخرجت بثلاثية أمام البرازيل التي توجت بلقبها الخامس.



وكانت فنزويلا تأهلت الثلاثاء الى ربع النهائي بفوزها على اليابان وصيفة 1999 بهدف وحيد بعد التمديد، وأقصت البرتغال بطلة 1989 و1991 كوريا الجنوبية المضيفة 3-1.



وتلعب في وقت لاحق انجلترا ثالثة 1993 مع كوستاريكا رابعة 2009 وزامبيا مع المانيا بطلة 1981.



ويختتم دور الـ16 الخميس بمباريات المكسيك وصيفة النسخة الأولى في 1977 مع السنغال رابعة 2015 وفرنسا بطلة 2013 مع ايطاليا والولايات المتحدة مع نيوزيلندا.



وتغيب صربيا حاملة اللقب والبرازيل صاحبة المركز الثاني على لائحة المنتخبات الاكثر تتويجا برصيد 5 القاب (حلت وصيفة 4 مرات)، علما انها المرة الخامسة على التوالي يغيب فيها المنتخب البطل عن البطولة (الارجنتين وغانا والبرازيل وفرنسا وصربيا).