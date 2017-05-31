الإصابة تبعد هوساوي عن الأخضر

الرياض - الرياضية | Wednesday, 31 May 2017 - 15:57 pm

استبعد الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم اللاعب معتز هوساوي من معسكر المنتخب في الفترة الثالثة من البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهة المنتخب القادمة أمام منتخب أستراليا في الثامن من شهر يونيو ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.



فقد كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت لمعتز هوساوي مع انتظامه لمقر التجمع عن تعرضه للإصابة، مما استدعى أجرى أشعة للوقوف على حالته لتكشف النتائج عن عدم إمكانية الاستفادة من خدماته خلال الفترة القادمة.