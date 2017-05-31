الأخضر يطير إلى أستراليا برئاسة عزت وغياب هوساوي

الرياض - الرياضية | Wednesday, 31 May 2017 - 20:17 pm

غادرت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، برئاسة عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على متن طائرة خاصة من الناقل الوطني "الخطوط الجوية العربية السعودية"، من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار اديليد في أستراليا للانخراط في الفترة الثالثة من البرنامج الإعدادي، استعداداً لمواجهته المقبلة أمام منتخب أستراليا في 8 يونيو المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.



وعلى ذات الصعيد، استبعد الجهاز الفني للمنتخب السعودي المدافع معتز هوساوي من معسكر الفترة الثالثة، بعد أن كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت له عن تعرضه لإصابة، وعدم إمكانية الاستفادة من خدماته خلال الفترة القادمة.