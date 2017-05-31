المنتخب الإماراتي يبدأ الاستعداد بقيادة باوزا

الألمانية - الرياضية | Wednesday, 31 May 2017 - 20:41 pm

يبدأ المنتخب الإماراتي لكرة القدم، اعتباراً من غدٍ الخميس، مرحلة جديدة من الإعداد والتجهيز للفترة المقبلة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018، ويتوجه منتخب الإمارات إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور لبدء معسكره الخارجي، استعداداً لمواجهة مضيفه منتخب تايلاند يوم 13 يونيو القادم، في الجولة الثامنة بالمجموعة الثانية لتصفيات المونديال.



واختار الأرجنتيني إدجاردو باوزا، المدرب الجديد للمنتخب الإماراتي، 28 لاعباً لهذا المعسكر وهم: علي مبخوت، محمد فوزي، خالد السناني، خلفان مبارك، فارس جمعة (الجزيرة)، عبد العزيز هيكل، عبد العزيز صنقور، وليد عباس، خميس إسماعيل، حبيب الفردان، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل، ماجد ناصر (أهلي دبي)، محمد العكبري، حمدان الكمالي، طارق الخديم، إسماعيل مطر، خالد باوزير وعادل الحوسني (الوحدة)، طارق أحمد وسالم صالح (النصر)، حسن إبراهيم (الشباب)، أحمد برمان، مهند سالم، عمر عبد الرحمن، خالد عيسى، محمد أحمد، إسماعيل أحمد (العين).



ويلتقي المنتخب الإماراتي خلال المعسكر الخارجي نظيره اللبناني في ودية دولية في 7 يونيو المقبل، حيث تشهد الظهور الأول لباوزا مع المنتخب الاماراتي خلفا للمدرب المحلي السابق مهدي علي.



وتعيش الكرة الإماراتية على أمل الفوز على تايلاند، أملاً في تعثر منتخب أستراليا في مباراته مع المنتخب السعودي، حيث يقبع المنتخب الإماراتي في المركز الرابع بالمجموعة برصيد تسع نقاط، فيما يحتل المنتخب الياباني الصدارة برصيد 16 نقطة، يليه المنتخب السعودي بنفس الرصيد، ويحل المنتخب الأسترالي ثالثاً برصيد 13 نقطة.



وهناك طموحات مازالت تراود المنتخب الإماراتي في المنافسة للتأهل كثالث للمجموعة، ومواجهة ثالث المجموعة الأولى، للتأهل للملحق النهائي على نصف مقعد أمام منتخب من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).