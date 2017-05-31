رمز الأهلي يطالب إدارة المرزوقي بتحديد موقفها

جدة - الرياضية | Wednesday, 31 May 2017 - 21:00 pm

طالب الأمير خالد بن عبدالله عضو شرف النادي الأهلي، إدارة النادي برئاسة أحمد المرزوقي، بتحديد موقفها عاجلاً سواء بالاستمرار على الهرم الإداري في النادي أو الاستقالة، وذلك من أجل وضع البرنامج الإعدادي للفريق واتخاذ كافة القرارات الكفيلة بمعالجة السلبيات وتصحيح المسار وتدعيم الفريق الكروي، بما يكفل تحسين صورته في منافسات الموسم المقبل مع مراعاة ضيق فترة الإعداد التي لاتتجاوز الشهرين، والتي تحتم معالجة الوضع وتحديد الموقف.



وشدد الأمير تركي على ضرورة قيام المجلس التنفيذي الذي يمثل أعضاء الشرف برئاسة الأمير تركي بن محمدد العبدالله الفيصل، بمسؤولياته تجاه الإدارة وتحديد الموقف الإداري عاجلاً، مبيناً أن التأخير ليس من مصلحة الفريق المقبل على استحقاقات قارية وملية تتطلب الإعداد الأمثل على كافة الأصعدة، منوها بأهمية الشفافية مع الجماهير الأهلاوية.