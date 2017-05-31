الهلال يعالج لاعب الظفرة عمر خربين

الرياض - الرياضية | Wednesday, 31 May 2017 - 21:10 pm

يجري المحترف السوري في صفوف نادي الهلال عمر خربين، مساء اليوم الأربعاء فحصًا طبيًا وأشعة على موضع إصابته في الركبة في أحد المراكز الطبية، وذلك بعدما تعرض لإصابة في لقاء استقلال الأحواز الإيراني أمس الثلاثاء وخرج على إثرها عند الدقيقة 90 ، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات إياب دور الـ 16، والتي انتصر بها الأزرق بهدفين مقابل هدف، وتأهل من خلالها إلى دور الـ 8.



يشار إلى أن فترة إعارة اللاعب عمر خربين لنادي الهلال، انتهت بنهاية لقاء استقلال الأحواز يوم أمس الثلاثاء.