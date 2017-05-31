رئاسة اللجنة الأولمبية تنحصر بين مرشحين

الرياض- الرياضية | Wednesday, 31 May 2017 - 21:31 pm

انحصرت انتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، بين الأمير محمد بن متعب بن ثنيان رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة ومحمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.



وجاء نص بيان اللجنة الأولمبية: "إشارةً إلى الإعلان الصادر عن اللجنة الأولمبية العربية السعودية يوم الخميس 2017/5/25م الموافق 1438/8/29هـ المتضمن الإشارة إلى إقفال باب الترشح لمنصب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية للفترة المتبقية من الدورة الأولمبية الحالية2020/2017م، وإشارةً إلى بدء أعمال لجنة العد والفرز يوم الأحد 1438/9/2هـ الموافق 2017/5/28م، واستلامها كامل استمارات الترشح".



وبعد مراجعة وتدقيق الاستمارات تبين التالي:

أولاً: بلغ مجمل عدد استمارات الترشح الواردة للجنة الأولمبية قبل التدقيق عدد (34) استمارة، وكان الراغبين بالترشح منهم على النحو التالي:



الأمير محمد بن متعب بن ثنيان آل سعود رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة السلة .

الأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي للرياضات الجوية.

الأمير سلطان بن بندر آل سعود رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

الدكتور إبراهيم بن محمد القناص رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي للكاراتيه.



ثانياً: بعد فحص الاستمارات وفق ما تقضي به قواعد الانتخابات الداخلية لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية المعتمد في اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الاولمبية العربية السعودية بتاريخ 1438/6/14هـ كانت النتيجة كالتالي:



انسحاب مرشح الاتحاد العربي السعودي للرياضات الجوية.

انسحاب مرشح الاتحاد العربي السعودي للسيارات والدراجات النارية.

انسحاب مرشح الاتحاد العربي السعودي للكاراتيه.



ثالثاً: قبول ترشح كل من:



الأمير محمد بن متعب بن ثنيان آل سعود رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة السلة.

محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.



وبذلك تنحصر انتخابات رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية للفترة المتبقية من الدورة الأولمبية الحالية 2017 /2020 م والمزمع اقامتها يوم الخميس 13/ 09/ 1438هـ الموافق 2017/6/8م في اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للجنة الأولمبية العربية السعودية بين المُرشحين التالية أسمائهما:



الأمير محمد بن متعب بن ثنيان آل سعود رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة السلة.

محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.