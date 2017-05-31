شنغهاي وأوراوا يكملان عقد دور ربع النهائي الآسيوي

رويتز - الرياضية | Wednesday, 31 May 2017 - 21:40 pm

تغلب شنغهاي سيبج الصيني على منافسه المحلي جيانغسو سونينغ 4-3 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة، بينما فاز أوراوا رد دياموندز على جيجو يونايتد الكوري الجنوبي ليكتمل عقد الفرق المتأهلة لدور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الأربعاء.



وانضم سيبج إلى منافسه المحلي جوانغزو ايفرجراند، الذي ضمن تأهله أمس الثلاثاء، وأوراوا الذي ضمن لليابان ممثلين اثنين في دور الثمانية بعد تأهل كاواساكي.



وفاز شنغهاي على جيانغسو 3-2 اليوم حيث كان للمهاجم البرازيلي إليكسون دور فعال في فوز فريق المدرب البرتغالي اندريه فيلاس بواش.

وافتتح مهاجم قوانغتشو السابق، الذي فاز بلقب آسيا مع الفريق القادم من جنوب الصين عامي 2013 و2015، التسجيل في الدقيقة 34 قبل أن يلعب دورا مؤثرا في هدف يانج شياوتيان بالخطأ في مرماه بعد تسع دقائق.



وقلص الدولي الكوري الجنوبي هونج جيونج هو الفارق قبل النهاية بربع ساعة، قبل أن يدرك زميله وو شي التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن البرازيلي هالك ضمن الفوز لشنغهاي بهدف بتسديدة قوية بعدها بثوان.



واحتاج اوراوا لوقت إضافي ليتغلب على فارق 2-0 في مباراة الذهاب أمام جيجو يونايتد حيث سجل شينزو كوروكي وتاداناري لي هدفين في الشوط الأول لفريق المدرب ميهايلو بتروفيتش ليعادل فارق مباراة الذهاب.



ولم يجد بطل نسخة 2007 حلا لتجاوز مرمى كيم هو جون حارس جيجو في الشوط الثاني، واضطر الفريقان للعب وقت إضافي خاضه الفريق الكوري بعشرة لاعبين بعد طرد تشو يونج-هيون في الدقيقة 81، وأحرز ريوتا موريواكي الهدف الثالث للفريق الياباني قبل نهاية الوقت الإضافي الثاني بست دقائق ليحجز لفريقه مقعدا في دور الثمانية لأول مرة منذ 2008.