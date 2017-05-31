إدارة الظفرة: نحن بحاجة لعمر خربين في الموسم المقبل

الرياض - الرياضية | Thursday, 01 June 2017 - 00:30 am

استقبل رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة الإماراتي أمس الأربعاء اللاعب السوري عمر خربين عقب انتهاء فترة إعارته للهلال السعودي، بعد أن أنهى يوم أمس ارتباطه بشكل رسمي مع الفريق الهلالي بتأهله إلى دور الـ8 من بطولة دوري أبطال آسيا 2017م.



وقال حساب الظفرة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " رئيس مجلس الإدارة وأعضاء شركة الكرة، يستقبلون بمقر النادي لاعب الفريق عمر خربين العائد الى البلاد اليوم عقب انتهاء إعارته للهلال السعودي".



وتابع الحساب قائلا:" اللجنة الفنية في النادي تبحث استمرارية عمر خربين مع الفريق للموسم القادم بعد التشاور مع الجهاز الفني للفريق نسبة لحاجة الفريق لجهوده".



يشار إلى أن المهاجم السوري التحق مع الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، واستطاع أن يحقق مع الهلال بطولتي الدوري والكأس.