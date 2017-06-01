رسميا.. دياز هلالي لموسم واحد

الرياض ـ حمد الصويلحي | Thursday, 01 June 2017 - 00:00 am

جددت إدارة نادي الهلال فجر أمس الأربعـاء عقد الأرجنتيني رامـــون دياز مدرب الفريـق الأول لكرة القدم في نادي الهلال الأول لمدة موسم واحد، مع أفضلية التجديد لموسم إضافي آخر في حال رغبة إدارة النادي.

وكانـت أنباء قد ترددت قبل أســبوعين عن العرض الجديد الذي تقدمت به الإدارة الزرقاء للأرجنتيني وطاقمه الفني لتمديد عقده موسماً واحداً مع أفضلية التمديد لموسم ثالث من خلال إلغاء العقد القديم وتوقيع عقد جديد.

وتواجد تركي المســند مدير الاحتراف في نادي الهلال في العاصمة القطرية الدوحة أول من أمس الثلاثاء مصطحباً العقد الجديد بعد إضافة العديد من الامتيازات، ورفع قيمة العقد المادي للمدرب وطاقمه المساعد، حيث تم توقيع العقد مع المدرب بحضور المهندس عبد الرحمن النمر نائب رئيس النادي، وذلك قبل انطلاق لقاء الهلال واستقلال خوزستان الإيراني، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسـيا في مقر إقامة بعثة الفريق.