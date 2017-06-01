رئاسة الأولمبية تنحصر بين رئيسي هيئة الرياضة واتحاد السلة

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Thursday, 01 June 2017 - 00:00 am

انحصرت المنافسة في انتخابـات رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية للفترة المتبقية من الدورة الأولمبية الحالية 2017ـ 2020 م بين الأمير محمد بن متعـب بن ثنيان آل سعــــود رئيس مجلـــس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة السلة ومحمد بن عبـدالمـلك آل الشيــــخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وستجــــــــرى الانتخـابـات يــوم الخميس المـقـبــــل خــــــلال اجتـمـاع الجمعية العمـوميـة غير العادية للجنـة الأولمبية السعودية.

وكانت اللجنة الأولمبية قد أعلنت يوم الخميس الماضي إقفال باب الترشح لمنصب رئيس مجلس إدارة اللجنــة الأولمبية العربية السعودية للفترة المتبقية من الدورة الأولمبية الحالية 2017ـ 2020م.

وأوضحت اللجنة أنه بعد استلامها كامل استمارات الترشح وإتمام عملية فرز أوراق المرشحين يوم الأحد الماضي، وبعد مراجعة وتدقيق الاستمارات تبين أن مجمل عدد استمارات الترشح الواردة للجنة الأولمبية قبل التدقيق بلغ 34 استمارة، منها 5 لرئاسة اللجنة وهم الأمير محمد بن متعب بن ثنيان آل سعود رئيس مجلس إدارة اتحاد السلة، والأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات الجوية، والأمير سلطان بن بندر آل سعود رئيس مجلس إدارة اتحاد السيارات والدراجات الناريــة، ومحمـد بن عـــــبدالملك آل الشيــخ رئـيــس مجـلـــــس إدارة الهـيـئة العـامـــة للرياضة، والدكتـور إبراهيم القنــــاص رئيس مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه.

وكشفـت اللجنـة أنه بعــد فـحـــص الاستمـــارات وفق ما تقضي به قواعد الانتخابات الداخلية لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المعتمد في اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية العربية السعودية كانت النتيجة كالتالي:

انسحاب مرشحي اتحادات الرياضات الجوية، والسيارات والدراجــات النارية، والكاراتيه، وقبول ترشح رئيــس مجلس إدارة اتحاد السلة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.