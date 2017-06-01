الشربيني ينطلق برباعية في المدعوج

الدمام ـ الرياضية | Thursday, 01 June 2017 - 00:00 am

حقق فريق الشربينــي فوزاً مهماً على فريق سعود المدعوج بهــــدفين دون رد في رابع أيام بطولة الفقيد عبدالله الدبل الرمضانية الحادية عشرة والمقامة في نادي الاتفاق.

وسجل الهدفين محمد حنش وهارون موسى، وحصل معاذ عسيري من المدعوج على جائزة أفضل لاعب.

وفاز العقال العصـــري على إخاء الشرقيــة ٣ـ٢، وسجل للعقال عبداللـه عواد (هدفين) وفهد الأحمدي، فيما سجل لإخاء محمد عبدالكريم الذي حصــل على جائــــزة أفضل لاعب.

وفاز فريق أبناء الذوادي على الراشد قوديير 2ـ0، سجلهما الحارس عبدالرحيم خيبري ومنصور الزهراني، وحصـل على جائزة أفضـل لاعب الحارس خيبري.

وفاز غزال المحيط على باولستا 3ـ0 سجلها تركي العنزي (هدفـــين) وعمر السماحي، وحصل العنزي على لقب أفضل لاعب توجه به الكابتن عبدالله صالح.

من جانب آخر، كرمت لجنة الدورة محمد البكر المعلق الرياضي السابــق وعبداللـــه صالح قائـد المنتخـــب ونادي الاتفاق السابــــق لحضورهمــا فعاليات البطولة.