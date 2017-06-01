اقتراب الحسم يشعل بطولة أحياء الشرقية

الدمام ـ حماد الدوسري | Thursday, 01 June 2017 - 00:00 am

زادت درجة الإثارة في بطولة فرق الأحياء بالمنطقة الشرقية على كــأس الأمير سعود بن نايف أمير المنطقـة مع اقتراب البطـــولة من مرحلة الحسم، إذ تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة مباريات دور الثمانية في البطولات التي تقام في مدن الدمــام وبقيق والقــطـيف وحفــر الباطن والخفجي والجبيل ورأس تنورة.

وفي مواجهات الدمـــام تعادل التانجو مع الميدان وبوما مع بوما 71 من دون أهداف, وفاز التعاون على الفهد بهدف وحيد، واليوفي على الجلوية بالنتيـجـــة ذاتها.

وفي القطـيـــف تعــادل النوخذة مع الخيال سلباً، وفاز فلامنجو على الخـــط بهدفين نظيفين.

وفي الخفجي تأهل فريقا برازيل الخفـــجي والزعيم إلى الدور ربع النهـــائي عن المجموعـة الأولى. وفي حفر الباطن اختتـــم دور المجموعات بفوز فريـــــق الثنيان على الهلال بهدفين دون مقابل.