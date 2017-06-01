بشير يقود تفاحتين إلى أول انتصار

الدمام ـ الرياضية | Thursday, 01 June 2017 - 00:00 am

خطف صالح بشير لاعب المنتخب السعودي الأول ونادي الاتفاق السابق الأنظار بعد أن شارك في بطولة سبورت يارد الرمضانية.

وقدم البشير مستويات استحق على إثرها الفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه تفاحتين ونظيره الريان بالرغم من وجود لاعبين محترفين في أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وقاد بشير فريقه إلى أول انتصار له في البطولة بخماسية نظيفة سجل منها صالح بشير هدفين بينما سجل محمد الداهي وهاني الضاحي وجاسم الحمدان الأهداف الثلاثة الأخرى.

وفي المباراة الثانية تعادل جالكسي مع أووف سايد 1ـ1.