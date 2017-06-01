الإصابة تبعد الخطيب والسومة عن تشكيلة سوريا

دمشق -الفرنسية | Thursday, 01 June 2017 - 11:12 am

اعتمد مدرب منتخب سوريا لكرة القدم ايمن الحكيم على اللاعبين المحترفين خارج سوريا للمباريات الدولية الثلاث المقبلة، لكنه سيفتقد نجميه فراس الخطيب وعمر السوما للاصابة.



وتلتقي سوريا وديا مع عمان الجمعة في مسقط، ثم مع اليابان في طوكيو في 7 يونيو الجاري.



ويستعد المنتخب السوري من خلال المباراتين للقاء نظيره الصيني في 13 من الشهر الجاري في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الاولى ضمن الدور الحاسم للتصفيات الاسيوية المؤهلة الى مونديال روسيا 2018.



واختار الحكيم 23 لاعبا لتشكيلة المنتخب منهم 17 محترفا هم: محمود اليوسف واحمد الصالح ونديم صباغ واحمد ديب وعمرو جنيات ومؤيد عجان وعلاء الشبلي وحسين جويد وعدي جفال وزاهر ميداني وفهد اليوسف ومارديك ماردكيان ومحمود مواس وتامر حاج محمد واحمد الدوني ووائل رفاعي وعمر خريبين.



وضمت باقي التشكيلة 6 لاعبين محليين هم إبراهيم عالمة واحمد مدنية وعمرو ميداني وخالد مبيض ويوسف قلفا ونصوح نكدلي.



وكان منتخب سوريا تعرض لضربة قاسية بخسارته جهود مهاجمه فراس الخطيب المحترف في الكويت الكويتي لإصابته، وكذلك جهود لاعب الاهلي السعودي عمر السوما الذي اجرى قبل ايام جراحة في الركبة.



وكان السومة والخطيب ضمن التشكيلة التي ستخوض مباراة الصين بيد ان لعنة الإصابات حالت دون ضمهما.



وكان الخطيب (33 عاما) ساهم بحصول سوريا على ركلة جزاء قاتلة ترجمها زميله عمر خريبين في مرمى اوزبكستان (1-صفر) في 23 مارس الماضي، في مباراته الاولى مع المنتخب منذ 2011، بعد ان رفض المشاركة في صفوفه لدعمه المعارضة ضد النظام في سوريا.



وتحتل سوريا المركز الرابع في ترتيب المجموعة الاولى من التصفيات برصيد 8 نقاط، خلف ايران المتصدرة (17 نقطة) وكوريا الجنوبية (13) واوزبكستان (12)، وامام الصين (5 نقاط) وقطر (4).



ويتأهل الأول والثاني من كل من المجموعتين الى نهائيات كأس العالم مباشرة، ويخوض صاحبا المركز الثالث مباراتي ملحق، يكمل المتأهل منه مشواره لخوض ملحق آخر مع رابع منطقة الكونكاكاف