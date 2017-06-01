الأخضر في المركز الـ 53 في تصنيف الفيفا

الرياض - الرياضية | Thursday, 01 June 2017 - 10:52 am

تراجع الأخضر السعودي إلى المركز (53) في تصنيف الفيفا للمنتخبات العالمية الصادر اليوم لشهر يونيو لعام 2017 وحصد الأخضر (636) نقطة متراجعاً مرتبةً واحدة عن تصنيف شهر أبريل الماضي الذي كان فيه في المركز (52).



وجاء المنتخب السعودي في المركز الخامس بين المنتخبات الآسيوية حيث تصدر المنتخبات الآسيوية منتخب إيران ثم كوريا الجنوبية ثم اليابان ثم أستراليا.



وعلى صعيد المنتخبات العالمية واصلت البرازيل في المركز الأول ثم الأرجنتين ثانياً بينما جاءت ألمانيا في المركز الثالث في التصنيف.



هذا وسيصدر التصنيف القادم في السادس من شهر يوليو.