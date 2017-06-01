المكسيك تطيح بالسنغال وتعبر لدور الثمانية بمونديال الشباب

انشيون - الألمانية | Thursday, 01 June 2017 - 14:35 pm

اقتنص المنتخب المكسيكي بطاقة التأهل لدور الثمانية من نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما بكوريا الجنوبية بعد فوزه الصعب على نظيره السنغالي 1/صفر اليوم الخميس في دور الستة عشر.



ويلتقي المنتخب المكسيكي في دور الثمانية مع نظيره الإنجليزي الذي أطاح بكوستاريكا من دور الستة عشر عبر الفوز 2/1

ويدين المنتخب المكسيكي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه رونالدو سيسنيروس الذي سجل هدف الفوز القاتل قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة.



ولعب المنتخب السنغالي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 72 بعد طرد جويي أليون لنيله الإنذار الثاني.