الجابر ينفي تخليه عن عناصر الخبرة في الشباب

الرياض - الرياضية | Thursday, 01 June 2017 - 23:01 pm

نفى سامي الجابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الشباب، الأخبار المتداولة عن رغبته بالاستغناء عن لاعبي الخبرة في الفريق الشبابي، كحسن معاذ وعبدالله الأسطا وقائد الفريق أحمد عطيف، مؤكداً أنهم كانوا خير عون له في الموسم الرياضي المنصرم، في ضل الظروف القاسية التي مر بها الفريق، بإثباتهم الحرص على شعار الفريق بتقديم كل ما لديهم.



جاء ذلك عبر تغريدات بثها سامي الجابر على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الخميس.



وقال الجابر: "تفريغ الفريق من لاعبي الخبرة والتخلي عن نجومه، لا يعتبر قراراً حكيماً لأي فريق يمر بظروف اعتيادية، فكيف والفريق الشبابي بحاجة لجميع عناصره، نحن بحاجة لتدعيم الفريق بالمزيد من العناصر المحلية والأجنبية لا بالتفريط بأي نجم قادر على العطاء ويرغب بالبقاء".



وختم الجابر حديثه، مبيناً ثقته بجميع من يعمل في النادي، وأنهم يضعون مصلحة النادي كأولوية بالنسبة لهم، مؤكداً أن إدارة النادي وإدارته قادرين على إرضاء محبي الفريق، متمنياً من الجماهير الشبابية عدم التعاطي مع الشائعات، والاعتماد على ما يصدر من المركز الإعلامي بالنادي.