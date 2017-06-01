السفارة الكويتية في أستراليا تدعم الأخضر أمام الكنغر

كانبرا - الرياضية | Friday, 02 June 2017 - 00:00 am

دعت السفارة الكويتية لدى أستراليا عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجماهير الكويتية المتواجدة في أستراليا لمساندة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، والذي يحل ضيفاً على نظيره الأسترالي، في 8 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.



وكتبت السفارة الكويتية بتويتر: "ندعوكم لتشجيع منتخب المملكة العربية السعودية الشقيقة لكرة القدم، في مباراته مع منتخب أستراليا، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، وذلك على ملعب "adelaide OvL"، في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس 2017/6/8".