فالكاو يمدد عقده مع موناكو حتى 2020

الفرنسية - الرياضية | Friday, 02 June 2017 - 00:19 am

أعلن نادي موناكو بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس تمديد عقد قائده الدولي الكولومبي راداميل فالكاو (31 عاما) حتى سنة 2020.



وساهم فالكاو في قيادة موناكو الى بطولة الدوري الفرنسي للمرة الاولى منذ عام 2000، وسجل له 30 هدفا مع ست كرات حاسمة في مختلف المسابقات. كما بلغ معه دور الاربعة في مسابقة دوري ابطال اوروبا حيث خرج على يد يوفنتوس الايطالي، ونهائي كأس الرابطة المحلية وخسر امام باريس سان جرمان حامل اللقب.



وقال نائب رئيس النادي الروسي فاديم فاسيلييف على الموقع الرسمي للنادي: "انا سعيد بتمديد فالكاو عقده، وانا راض عن الاحتفاظ بهداف وقائد في فريقنا، بعد هذا الموسم الاستثنائي، تأتي هذه الخطوة لتؤكد مرة اخرى طموحاتنا للمستقبل".



من جهته، عبر فالكاو عن سعادته: "بمتابعة هذه المغامرة مع موناكو، وبعد موسم لا يصدق، حيث وجدت كل مشاعري، لم تكن لدي سوى امنية واحدة: تمديد عقدي وتمديد هذه القصة الجميلة".



ووفقا لمصادر مقربة من النادي، فإن فالكاو المرتبط بعقد حتى سنة 2018 مقابل 14 مليون يورو سنويا، وافق على تمديد عقده مع خفض مستحقاته المالية.