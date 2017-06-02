البايرن يكسب والمستقبل يخسر

المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Friday, 02 June 2017 - 00:00 am

فاز فريق البايرن من الشبحة على نظيره النجوم من أملج بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات المجموعة الثالثه في الدورة الرمضانية لمركز الشبحة والقرى التابعة له.

وفي المجموعة الأولى، فاز فريق نجوم الشبحة على فريق المستقبل من الفرع بالنتيجة ذاتها.

ونوه عبد الله محمد سالم أحد منظمي وداعمي البطولة بالمستوى الفني الكبير الذي ظهرت عليه الفرق حتى أمس. مشيراً إلى بروز عدد من المواهب الشابة وأكد أن نجاح البطولة تحقق منذ اليوم الأول بحضور زياد البازعي محافظ أملج والأعداد الكبيرة من الجماهير. ‫‬