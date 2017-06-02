أخضر التايكوندو يواجه البريطاني

الرياض ـ الرياضية | Friday, 02 June 2017 - 00:00 am

التقى المنتخب السعودي الأول للتايكوندو مع نظيره البريطاني في مانشستر، ضمن البرنامج الإعدادي للأخضر السعودي في معسكره بالعاصمة البريطانية، تحضيراً لمنافسات بطولة العالم للتايكوندو في كوريا الجنوبية التي ستنطلق خلال منتصف شهر يونيو الجاري.

ويضم المعسكر لاعبي النخبة الذين تم التوقيع معهم رسمياً وابتعاثهم للدراسة والتدريب المكثف الخارجي، ويشرف على تدريبهم المدرب الألماني عزيز أشرقي.

وأكد العميد الركن شداد العمري رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو، أن مستوى اللاعبين في تصاعد مستمر وذلك بعد نيلهم عدة إنجازات في الدورة الآسيوية للشباب، ودورة التضامن الإسلامي أخيراً، متطلعين منهم إلى المزيد من الانتصارات الدولية في المشاركات المقبلة.

من جانبه، أوضح مشعل المطيري، المدير التنفيذي للاتحاد أن المعسكرات الطويلة، والتركيز فقط على التدريب والاحتكاك مع المنتخبات القوية والابتعاد عن أي مؤثرات جانبية من شأنها رفع المستوى الفني للاعبين، مما يحقق أهداف الاتحاد في صقل موهبة اللاعبين وإيصالهم للمنصات الدولية، وكلنا ثقة في أبناء المملكة لرفع العلم السعودي في المحافل الخارجية.