عرعر يكافئ أبطال الطائرة

عرعر ـ أنور قمقوم | Friday, 02 June 2017 - 00:00 am

تكرم إدارة نادي عرعر الرياضي في العاشر من رمضان الجاري مؤسسي النادي الذين ساهموا في تأسيسه العام 95ـ 1396 ه، وكذلك رؤساء النادي الذين تعاقبوا على رئاسته منذ تأسيسه.

ويحضر حفل التكريم الذي سيقام على مسرح النادي الأدبي صالح بن عبد الكريم المحيميد وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية وعدد من المسؤولين.

وستكافئ إدارة النادي لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة في النادي بمناسبة صعود الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

وقال ثامر قمقوم رئيس مجلس إدارة النادي "إن الإدارة حرصت على تعريف الجيل الحالي بمؤسسي ناديهم وبالتالي تكريمهم وهو أقل ما يمكن أن يقدم لهم تقديراً لدورهم الكبير".