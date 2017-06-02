جبة يدشن الشعار الجديد ويكرم نجوم السباحة

حائل ـ محمد الجارالله | Friday, 02 June 2017 - 00:00 am

كرمت إدارة نادي جبة بمنطقة حائل، لاعبي السباحة في النادي الحاصلين على بطولة أندية المملكة للمنطقة الوسطى، وسط حضور عدد كبير من المدعوين يتقدمهم مريح المريح عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعبد الرحمن الراشد مدير مكتب هيئة الرياضة بمنطقة حائل.

وكشفت إدارة النادي على هامش الحفل الستار عن الشعار الجديد لنادي جبة، والذي يجمع بين الرياضة والرمال الصحراوية التي يقع على أطرافها مقر النادي.

الجدير ذكره، أن سباحي جبة حصلوا على المركز الأول في بطولة أندية المملكة للمنطقة الوسطى، بعد إحرازهم 57 ميدالية، وجاء سباحو نادي النصر في المركز الثاني.