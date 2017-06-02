شباب الاتحاد يقسو على الازدهار.. واليرموك يهزم الحمراء

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Friday, 02 June 2017 - 00:00 am

تمكن فريق اليرموك من الفوز على فريق الحمراء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات بطولة القادسية 15 والتي تحمل شعار "كلنا جنود الوطن".

وبذلك يرتفع رصيد اليرموك إلى ثلاث نقاط، وبقي الحمراء برصيد خال من النقاط.

وفي المباراة الثانية مزق فريق شباب الاتحاد شباك فريق الازدهار بستة أهداف دون مقابل، في مواجهة من طرف واحد ليتصدر شباب الاتحاد فرق المجموعة برصيد أربع نقاط وحصل اللاعب خالد الرجيب على جائزة أفضل لاعب في المباراة.