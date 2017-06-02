إشبيلية يتخطى المايسترو في انطلاقة “الماسترز”

جدة ـ الرياضية | Friday, 02 June 2017 - 00:00 am

انطلقت بطولة الماسترز 12 الرمضانية لكرة القدم بمدينة جدة، بمباراة افتتاحية جمعت بين فريقي إشبيلية والمايسترو، وانتهت لصالح الأول بهدفين نظيفين بعد مباراة اتسمت بالإثارة والندية لما يضمه الفريقان من نجوم أحياء مدينة جدة.

ويشارك في البطولة عدد من لاعبي الفئات السنية من ناديي الاتحاد والأهلي.

وفي باقي المباريات فاز فريق مجموعة بلحمر على تشيلسي جدة بهدف دون رد، كما فاز المنار على نخبة العزيزية بالنتيجة ذاتها.