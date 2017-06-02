القناة الرياضية والملكي يفتتحان دوري موج الهلال

الرياض ـ حماد الدوسري | Friday, 02 June 2017 - 00:00 am

تنطلق مســاء اليـوم الجمعــة، بطـولة دوري موج الهلال لسداسيات كرة قدم الصالات، والتي تقام في الصالة المغطاة في نادي الهلال، ويشارك فيها 10 فرق، تم تقسيمها إلى مجموعتين، وسيلعب فريقا القناة الرياضية السعودية والملكي المباراة الافتتاحية عند الساعة العاشرة مساءً.

وضمــت المجمــوعــة الأولـى فــرق الملكـــي والأحلام والقناة الرياضية السـعودية وأتلتــيكو وT G، فيما ضمت الثانية فرق الدرعية وعز البديعة والعزيزيــة والســـدرة والإسكان، وسيلعب في اليوم الأول أربعة لقاءات، وخصصت اللجنة المنظمة جوائز عينيـة للجمهور ستسلم بين شوطي كل لقاء.

من جانبه، قال عبد الإله السالم رئيس اللجنة المنظمة، رئيس موج الهلال: "إن إقامة البطولة للمرة الأولى يأتي ضمن برامج عدة سيقدمها موج الهلال للجمهـور، وتأتـي هذه المبادرة ضمن المسؤولية الاجتماعية لخدمة الشباب والرياضيين".