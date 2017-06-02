27 هدفا حصيلة أولى جولات "سبورت يارد"

الدمام ـ الرياضية | Friday, 02 June 2017 - 00:00 am

انتهت الجولة الأولى من منافسات بطولة سبورت يارد الرمضانية الثالثة، والتي تنظم تحت إشراف هيئة رابطة دوري المحترفين، وبرعاية الشريك الإستراتيجي"المجدوعي هيونداي"، وكانت حصيلة الجولة الأولى 27 هدفاً خلال 8 مباريات.

وحل في اليوم الرابع للبطولة نايف هزازي لاعب القادسية، وعبد الله المسند مدير منتخب الناشئين سابقاً ضيفين وتسلما وسام البطولة من إبراهيم العيدروس المدير التنفيذي للبطولة. وعلى صعيد المباريات، أقيمت مباراتان ضمن المجموعة الرابعة، حيث اكتسح فريق بوما الدمام فريق DHL بسبعة أهداف لهدف، تصدر من خلالها بوما الدمام المجموعة الرابعة.

وفي المباراة الثانية فاجأ فريق ناينتي إيترز الجميع وحقق الفوز على فريق التعاون المرشح الأقوى للحصول على اللقب بهدف دون مقابل.