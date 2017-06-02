المشوى يهزم باتريك في دورة الدبل

الدمام ـ الرياضية | Friday, 02 June 2017 - 00:00 am

يلتقي اليوم الجمعة فريق المشوى العنابي مع نظيره ميس العربية "10 مساء"، ضمن دورة الراحل عبد الله الدبل الرمضانية الحادية عشرة في الصالة المغلقة في نادي الاتفاق.

كما يلتقي اليوم فريق تمياز للمقاولات مع نظيره باترك عند "10:40 مساء"، وكلاست مع مجموعة التميمي "11:20 مساء"، ومجموعة الزهراني مع البيوت المتجددة "12 فجرا".

وكانت مباريات أمس الأول قد أسفرت عن فوز كلاست على البيوت المتجددة ٢ـ٠ وتعادل مجموعة الزهراني مع مجموعة التميمي سلباً، وفاز المشوى العنابي على باتريك ١٦ـ٠ في مباراة أعلن من خلالها المشوى أنه قادم للمنافسة بقوة على لقب البطولة محذراً المنافسين.

كما فاز ميس العربية على تمياز للمقاولات ٥ـ٢.

وعقب المباريات قام أنور المقهوي رئيس اللجان العاملة في البطولة رئيس اللجنة الفنية بتكريم حمد الدبيخي لاعبي الاتفاق السابق والناقد الرياضي، والإعلامي سليمان الجابري لحضورهما فعاليات البطولة.