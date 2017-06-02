استقبال حافل للأخضر الشاب بعد العودة من كوريا

الرياض ــ الرياضية | Friday, 02 June 2017 - 13:07 pm

وصلت الى مطار الملك خالد بالرياض صباح اليوم بعثة المنتخب السعودي الشاب لكرة القدم قادمة من كوريا بعد المشاركة في كاس العالم تحت 20 سنة ، وكان في استقبال البعثة حمد الصنيع المشرف العام على المنتخبات السنية وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم .



ولعب الاخضر الشاب ثلاث مباريات في الدور الأول من بطولة كأس العالم للشباب خسر الأولى أمام السنغال بثلاثية نظيفة وفاز في الثانية على الاكوادور بهدفين مقابل هدف وتعادل مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف لكل فريق ليتأهل للدور ثمن النهائي قبل أن يخسر فيه من الأوروغواي الأربعاء الماضي بهدف نظيف ويودع البطولة .