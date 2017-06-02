دورتموند يستضيف السوبر أمام بايرن ميونخ في افتتاح الموسم المقبل

برلين ـــ الألمانية | Friday, 02 June 2017 - 13:19 pm

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة أن فريق بوروسيا دورتموند الفائز بكأس ألمانيا، سيحتضن مباراة كأس السوبر المقررة أمام غريمه بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني (بوندسليجا) ، في افتتاح منافسات الموسم المقبل.

وخاض بايرن ميونخ مباراة كأس السوبر الألمانية في الأعوام الخمسة الماضية ، وسيخوضها للمرة السادسة على التوالي عندما يحل ضيفا على دورتموند في الخامس من أغسطس المقبل في الساعة 1830 بتوقيت جرينيتش.

وكان دورتموند قد احتضن أيضا النسخة الماضية من كأس السوبر ، وقد انتهت بفوز بايرن ميونخ 2 / صفر.

وتنطلق منافسات الدور الأول من كأس ألمانيا في الموسم المقبل يومي 11 و14 أغسطس ، بينما تنطلق منافسات الدوري في 18 من الشهر نفسه.