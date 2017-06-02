يوفنتوس يغادر إلى كارديف لخوض نهائي دوري الأبطال

روما ــ الألمانية | Friday, 02 June 2017 - 13:25 pm

غادر فريق يوفنتوس الإيطالي صباح اليوم الجمعة مدينة تورينو متوجها إلى كارديف عاصمة ويلز لخوض المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والمقررة أمام حامل اللقب ريال مدريد غدا السبت.

وأقام يوفنتوس، بطل إيطاليا، جلسته التدريبية الأخيرة في بلاده قبل السفر ، بعد ظهر أمس الخميس في معسكر "فينوفو" بالقرب من تورينو.

ويعاني لاعب خط الوسط ستيفانو ستورارو من مشكلة عضلية في الفخذ الأيسر ، قد تحرمه من المشاركة في النهائي رغم سفره برفقة الفريق.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي لماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس وحارس المرمى المخضرم جانلويجي بوفون وكذلك داني ألفيس لاعب يوفنتوس ، والذي رفع كـأس البطولة ثلاث مرات سابقة مع برشلونة الأسباني، في وقت لاحق اليوم الجمعة بالاستاد الوطني في ويلز.