سامباولي يتولى تدريب المنتخب الأرجنتيني لخمسة أعوام

بوينس آيرس ـــ الألمانية | Friday, 02 June 2017 - 13:32 pm

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مساء الخميس رسميا أن خورخي سامباولي ، المدرب السابق لأشبيلية الأسباني، وقعد عقدا لمدة خمسة أعوام يتولى خلالها تدريب المنتخب الأرجنتيني.

وجرى تقديم سامباولي ، الذي سيتولى مسؤولية المنتخب الأرجنتيني بذلك حتى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر ، أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة بوينس آيرس مساء الخميس.

وتتمثل أول مهمة لسامباولي ، في قيادة المنتخب الأرجنتيني للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا ، علما بأن الفريق يحتل المركز الخامس حاليا بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال ، وذلك قبل أربع مراحل من النهاية.

وقال سامباولي "وضع المنتخب الأرجنتيني في تصفيات كأس العالم صعب."

وستكون المباراة الأولى للمنتخب الأرجنتيني تحت قيادة سامباولي 57/ عاما/ ، في مواجهة المنتخب البرازيلي ، حيث يلتقي الفريقان مع بعضهما البعض وديا في ملبورن بأستراليا في التاسع من حزيران/يونيو الجاري.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني مباراته المقبلة في تصفيات المونديال ، أمام منتخب أوروجواي في مونتفيديو في 31 أغسطس المقبل.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى بتصفيات أمريكا الجنوبية ، بيننما يخوض المنتخب صاحب المركز الخامس ملحقا فاصلا أمام بطل أوقيانوسيا.