نهائي أبطال أوروبا .. زيدان يستدعي نجله إنزو إلى رحلة كارديف

كارديف ــ الألمانية | Friday, 02 June 2017 - 14:01 pm

استدعى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الاسباني جميع لاعبي الفريق للسفر إلى كارديف عاصمة ويلز حيث يخوض الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام يوفنتوس الإيطالي غدا السبت ، كما رافقه نجله إنزو فيرنانديز الذي يلعب لفريق الصف الثاني بالريال.

وسافر ضمن صفوف الفريق أيضا فابيو كوينتراو وبيبي رغم شكوك الإصابات بعد أن غابا أمس الخميس عن مران ريال مدريد الذي يتطلع إلى أن يصبح أول فريق يحافظ على لقب البطولة الأوروبية.

ويسعى ريال مدريد إلى إحراز اللقب الأوروبي الثاني عشر له ، كما تشكل مباراة الغد مناسبة من نوع خاص للنجم الويلزي جاريث بيل المولود في كارديف.

ويغيب بيل عن الملاعب منذ أبريل الماضي بسبب مشكلة في ربلة الساق (عضلة السمانة) لكن ينتظر أن يكون ضمن قائمة الريال لمباراة الغد ، كما هو الحال بالنسبة لداني كارفاخال العائد من إصابة في أوتار الساق.