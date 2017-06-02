ورشة عمل لمناقشة لائحة الاحتراف

الرياض - الرياضية | Friday, 02 June 2017 - 15:48 pm

عقَدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الخميس ورشة عمل لمدراء الاحتراف بالأندية ووسطاء اللاعبين المعتمدين لدى الاتحاد والمهتمين والمعنيين بالاحتراف ، وذلك لأخذ مرئياتهم ومقترحاتهم حول لائحة الاحتراف والإجابة على الأسئلة التي تتعلق بها.



وأكد حمد الصنيع عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الجلسة خلال افتتاحه للجلسة الأولى من الورشة التي خصصت لمدراء الاحتراف حرص الاتحاد ممثلًا في اللجنة على الاستماع للجميع وأخذ الملاحظات على العمل خلال الفترة السابقة ، مشيراً إلى أن الورشة تعد بداية لسلسلة من الورشات والتي تأتي تأكيدًا على تكاملية العمل في الاحتراف.



وأضاف خلال حديثه لمدراء الاحتراف بالأندية : بلا شك واجهتم خلال الفترات السابقة عدد من الملاحظات على اللائحة ، والتي من الممكن أن نساهم في تطويرها من أجل خلق بيئة عمل متكاملة ، وأعتقد أن لوائح الاحتراف واحدة من أهم الأدوات التي تخلق بيئة خصبة للعمل الرياضي ، وتعطي الاستقرار المادي والمعنوي للنادي واللاعب ، وبالتالي ينعكس ذلك على إيجاد بيئة جاذبة للرعاة بعد الاستقرار المالي الذي تحكمه اللوائح والأنظمة".



عقب ذلك استمعت اللجنة لاقتراحات ومرئيات مدراء الاحتراف بالأندية.



وفي الجلسة الثانية التي خصصت لوسطاء اللاعبين والمعنيين والمهتمين بالاحتراف، أكد حمد الصنيع خلال افتتاحها أن العمل في الاحتراف يعتبر تكاملي بدءاً من اللجنة والأندية واللاعب ووسيطه ، كاشفًا عن رغبة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين إلى الاستماع إلى أراء واقتراحات الجميع بما يخدم الكرة السعودية، ومبينًا أنهم سيأخذون بعين الاعتبار جميع الملاحظات وبالشكل الذي يخدم الجميع.



واختتمت الورشة بتسجيل مرئيات الوسطاء وأخذ اقتراحاتهم حيال لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.



يذكر أن ورشة العمل استمرت لمدة ثلاث ساعات ابتداءً من العاشرة مساءً.