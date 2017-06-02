جوارديولا : نسعى للاقتراب من القمة الموسم المقبل

الرياضية - رويتزر | Friday, 02 June 2017 - 16:34 pm

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن فريقه سيتمكن من تقليص الفارق بينه وبين المنافسين تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الموسم المقبل للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن احتل فريقه المركز الثالث بين فرق البطولة العشرين في الموسم المنقضي.



وقدم سيتي أداء غير مستقر هذا الموسم وفي النهاية تخلف بفارق 13 نقطة عن البطل تشيلسي وبفارق ثماني نقاط عن توتنهام صاحب المركز الثاني ليفشل المدرب الاسباني في الفوز بلقب لأول مرة خلال مسيرته التدريبية.



وقال جوارديولا في لقاء مع جماهير النادي أمس الخميس "بطولات الدوري يكون من الصعب دائما الفوز بها.



"لكنا بالطبع سنقلص الفجوة بيننا وبين تشيلسي وتوتنهام بصفة خاصة وسنسعى للاقتراب من القمة في الموسم المقبل."



وأوضح جوارديولا أن موسمه الأول في انجلترا لم يتطلب منه الكثير من الجهد للتكيف مع الوضع لأن "المبادي الأساسية واحدة. والطريقة التي تريد اللعب بها واحدة".



وبدأ سيتي بالفعل الاستعداد للموسم المقبل ودفع مبالغ كبيرة مقابل التعاقد مع المهاجم البرتغالي برناردو سيلفا من موناكو الفرنسي وحارس المرمى البرازيلي ايدرسون مورايس من بنفيكا البرتغالي بهدف تعزيز تشكيلته.