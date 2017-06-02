تمارين خاصة لهوساوي والفرج في أديلايد ومارفيك يركز على الاستحواذ

اديلايد - الرياضية | Friday, 02 June 2017 - 16:58 pm

أجرى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة حصة تدريبية على ملعب هيند مارش بمدينة اديلايد الأسترالية ضمن الفترة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعداداً لمواجهة منتخب أستراليا في الثامن من شهر يونيو الجاري ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصقيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م في روسيا.





وبدأت حصة اليوم التدربية بالجري حول الملعب وتمارين الإحماء تحت إشراف المعد البدني ليختتم فان مارفيك المدير الفني للمنتخب التدريب بتمارين التمرير المتنوع والاستحواذ على الكرة.



على صعيد متصل اكتفى أسامة هوساوي وسلمان الفرج بتمارين خاصة مع المعد البدني، فيما شهدت التدريبات حضور ومتابعة عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم والقائم بالأعمال بسفارة خادم الحرمين الشريفين بأستراليا مشعل الروقي.