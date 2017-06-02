الهلال يطالب بعدد مفتوح من الحكام الأجانب

الرياض - الرياضية | Friday, 02 June 2017 - 20:18 pm

أرسل مجلس إدارة نادي الهلال خطاباً إلى رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي، يتضمن طلبًا بإتاحة المجال للأندية للاستعانة بحكام أجانب في مباريات فرق الدوري، دون تحديد عدد معين.



وطالب الهلال أن يكون عدد الاستعانة بالحكام الأجانب مفتوحًا للفرق، استنادًا على النجاح الذي واكب القرار السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم، برفع عدد الاستعانة بحكام أجانب إلى ثمانية أطقم لكل فريق.



يشار إلى أن اتحاد الكرة الجديد برئاسة عادل عزت، أقر في بداية توليه زمام الأمور في الاتحاد، رفع عدد طواقم التحكيم الأجنبية من 5 إلى 8 لكل فريق.