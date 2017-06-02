مدرب يوفنتوس: بالشراسة والذكاء سنهزم ريال مدريد

كارديف- رويترز | Friday, 02 June 2017 - 21:45 pm

دعا ماسيمليانو اليجري مدرب يوفنتوس فريقه الى التحلي بالشراسة والذكاء للتفوق على ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا السبت.



وقال اليجري، الذي يخوض فريقه ثاني نهائي في البطولة خلال ثلاث سنوات بعد الخسارة أمام برشلونة عام 2015، إن ريال مدريد يدخل المباراة باعتباره المرشح الأوفر حظا للفوز باللقب لكن فريقه قادر على تحقيق المفاجأة.



وتابع اليجري في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "عملنا بجدية طوال العام والانتصارات التي تحققت هذا الموسم هدفها التأهل لهذه المباراة. لكن غدا نحتاج للفوز وإدراك اللحظات التي يجب أن نهاجم خلالها والاخرى التي سنلجأ فيها للدفاع.



وأضاف المدرب الإيطالي "خوض مباراتين نهائيتين في ثلاث سنوات خطوة مهمة لكنها ليست كافية، يجب أن نفوز ويجب أن نظهر بقوة من الناحيتين الفنية والخططية.