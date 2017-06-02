ألفيس يسعى لإضافة الأبطال الرابعة في تاريخه

رويتز - الرياضية | Friday, 02 June 2017 - 23:01 pm

يأمل داني ألفيس في أن ينقل ولعه بالفوز بالألقاب إلى زملائه في يوفنتوس، عندما يحاولون إنهاء 21 عاماً من الانتظار للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالفوز على ريال مدريد غداَ السبت.



وخلال ثماني سنوات عامرة بالألقاب مع برشلونة فاز ظهير أيمن منتخب البرازيل (34 عاماً) بدوري الأبطال ثلاث مرات، ومثلها لكأس العالم للأندية ومثلها لكأس السوبر الأوروبية.



كما فاز بلقبين لكأس الاتحاد الأوروبي مع إشبيلية، وهذا يوضح فخر يوفنتوس بوجود لاعب مثل ألفيس يمكنه قيادة الفريق للمجد الأوروبي، ولا يهوى ألفيس الأرقام ويقول إن ألقابه الكثيرة لن يكون لها معنى في حال خسارة يوفنتوس على الملعب الوطني في كارديف.



وقال ألفيس أحد العناصر المؤثرة في اقتناص يوفنتوس الثنائية المحلية هذا الموسم للصحفيين اليوم الجمعة: "اللحظات التي تمر تصبح من التاريخ لكن التاريخ يصنع في كل لحظة، وتحتاج للمحاولة كل يوم لإضافة صفحات جديدة لهذه القصة".



وأضاف: "القدر ساقني إلى هذا الفريق لمحاولة تحقيق هذا الحلم، ولا أشعر بأي أهمية إضافية لمجرد تتويجي باللقب من قبل، وحضرت فقط لمحاولة مشاركة هذا الحلم مع الفريق".



ويعتبر الفيس هو ثاني أكثر لاعب تتويجا بالألقاب الأوروبية على الإطلاق، حيث أحرز تسعة ألقاب متأخرا بلقب واحد عن أسطورة ميلانو السابق باولو مالديني في قائمة أكثر اللاعبين تتويجا.



وفاز الدولي البرازيلي بدوري الأبطال أعوام 2009 و2011، وفي 2015 مع برشلونة على حساب يوفنتوس، ولم يحرز الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون قائد يوفنتوس، الذي كان حاضراً في الخسارة أمام برشلونة قبل عامين، وسيشارك في مباراة الغد، لقب البطولة من قبل ويأمل ألفيس في فوز الفريق من أجل زميله.



وقال: "بالنسبة للاعب كبير مثل جيجي لن يغير الفوز باللقب من مسيرته، لكني أعتقد أنها ستكون صفحة رائعة إضافية لتاريخه في كرة القدم، وعقب انضمامي للنادي قلت إنهم لم يتعاقدوا مع نجم، لكن مع عامل يريد تحقيق الإنجازات مع النادي من أجل العودة بالكأس للبلاد، ونريد التأكد من أن الحلم يتحقق، وسيكون شيئاً جيداً الفوز بهذه البطولة مع بوفون، من الجيد مشاهدة هذه الأجواء مجددا مع زملائي الجدد".



وبعد قضائه نحو عشر سنوات في منافسة محتدمة مع ريال مدريد، عندما كان في صفوف برشلونة، قلل ألفيس من أهمية منافسته أمام الفريق الإسباني غدا.

وأوضح: "المباراة مهمة وخاصة بالنسبة لي، لكنها ليست مباراة تجمع داني ألفيس بريال مدريد، أنها بين يوفنتوس وريال مدريد".