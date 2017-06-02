سامي الجابر: تغريداتي لا تخص رجالات الشباب

الرياض - الرياضية | Friday, 02 June 2017 - 23:52 pm

أكد السعودي سامي الجابر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أن تغريداته التي صدرت عنه يوم أمس الخميس لم يكن يقصد بها الأمير فهد بن خالد أو الأمير عبدالله بن خالد، عضوا الشرف في النادي العاصمي، أو عبدالله القريني رئيس نادي الشباب.



وأوضح سامي الجابر :" تغريداتي لم تكن صوت لوم للأمير فهد بن خالد أو الأمير عبدالله بن خالد أو عبدالله القريني، وهذا لا يستقيم أبدا".



وتابع المدرب السعودي قائلا،:" من يعمل بصمت يستحق التقدير والثقة والتشجيع، وهمي إيقاف التسريبات التي تهدف لزعزعة الثقة بين الجماهير ومن يعمل لمصلحة الشباب".



وزاد الجابر حديثه قائلاً، :" ليس من المنطق توجيه اللوم لمسيّري النادي وهم عملوا من أجله رغم المشاكل، ولولا وقفتهم الصادقة لكانت الأمور أسوأ".