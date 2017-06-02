راموس: متحفزون لحصد لقب الأبطال

رويتز - الرياضية | Saturday, 03 June 2017 - 00:17 am

قال سيرجيو راموس قائد ريال مدريد إن فريقه لن يفكر في أمجاده القارية عندما يواجه يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا السبت وسيحاول تخيل أنه يسعى لتحقيق اللقب للمرة الأولى، وفاز ريال بأول خمسة ألقاب لكأس أوروبا بين 1956 و1960 وسيخوض النهائي للمرة 15 في تاريخه على أمل تعزيز رقمه القياسي ونيل اللقب للمرة 12، كما يطمح ريال لأن يكون أول فريق يحقق اللقب مرتين متتاليتين في النسخة الجديدة من المسابقة.



أما يوفنتوس فيخوض النهائي للمرة التاسعة لكنه خسر ست مرات في السابق وفاز فقط على ليفربول في 1985 وعلى أياكس في 1996.

ويحلم راموس بالحصول على الميدالية الذهبية 18 مع فريقه ومنتخب اسبانيا كما يخوض زميله كريستيانو رونالدو النهائي الخامس في مسيرته بدوري الأبطال.

ورغم ذلك شدد راموس على أن فريقه لا يزال متعطشا لنيل الجائزة الكبرى في أوروبا، وقال في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "نحن على موعد مع التاريخ غدا ويجب أن ننسى جميعا ما كسبناه في السابق وأن نفكر في الأمر كما لو كنا ننشد أول لقب لنا".



وأضاف: "نحن متحفزون لأن نكون أول فريق يحصد اللقب مرتين متتاليتين".



وسجل راموس هدفا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود ريال للتعادل 1-1 مع أتليتيكو مدريد في نهائي 2014 ثم حسم فريقه الانتصار 4-1 في الوقت الإضافي لينهي ريال صيامه عن التتويج باللقب منذ 12 عاما، وكانت هذه بداية لسلسلة وصل خلالها ريال إلى النهائي ثلاث مرات في أربع سنوات وهزم أتليتيكو مجددا بعد ركلات ترجيح ليتوج باللقب في ميلانو العام الماضي.



وتابع راموس: "بعد سنوات من الصيام الطويل بدأت سلسلة أخرى لا نعرف متى ستنتهي لكننا نشعر بالفخر ونستمتع بهذه الفترة، وما حققناه لا يصدق ولم يتوقعه أحد، والأرقام تتحدث وسنحاول العودة بالكأس إلى الديار مجددا".