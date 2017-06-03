الورود تستقبل نجوم أخضر المونديال.. والوعد أكتوبر

تغطية - عبدالغني عوض | Saturday, 03 June 2017 - 00:00 am

استقبلت بعثة المنتخب السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم العائد من كأس العالم المقامة حاليا في كوريا الجنوبية بالورود عند وصولها أمس إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وكان الأخضر الشاب على مشارف بلوغ دور الثمانية للمونديال العالمي إلا أنه ودع من دور الـ 16 بضربة جزاء أمام منتخب الأوروجواي.

وتقدم حمد الصنيع عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مستقبلي الأخضر، بالإضافة إلى موظفين في الاتحاد ومسؤولي شركة الاتصالات السعودية إحدى الشركات الراعية للمسابقات والمنتخبات السعودية.

وسلّم حمد الصنيع البعثة السعودية الهدايا والورود المقدمة من شركة الاتصالات السعودية تقديرًا للمستويات التي قدمها اللاعبون خلال مجريات البطولة.

يذكر أن بعثة الأخضر الشاب عادت عبر ثلاث محطات الرياض وجدة والدمام.

يشار إلى أن تصفيات كأس بطولة آسيا في أكتوبر المقبل تعد الاستحقاق الأقرب الذي ينتظر الأخضر الشباب.