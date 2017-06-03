ارحل يا مرسي.. وامنح الفرصة لغيرك

حوار - عبد الغني عوض | Saturday, 03 June 2017 - 00:00 am

أكد عبد المعطي كعكي رئيس نــــادي الوحدة السابق أن التغيير صار أمراً حتمياً بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم لدوري الدرجة الأولى، بعد أن كان من الخمـسة الأوائل بالدوري الممتاز السعودي، مشيراً إلى أن ما تردد عن ابتعاد أعضاء الشرف عن دعم ومساندة النادي أمر عار من الصحة، لأن الشرفيين لم يبخلوا على النادي بأي شيء بدليل حضورهم في اجتماعات عديدة.

ونفى كعكــي في حـــــواره مع "الرياضية" رغبته في الترشح لرئاسة النادي في الفترة المقبلة، رغم أنه كما قال حقق المركز الخامس في الترتيب العام لأندية الممتاز في عهـده موسم 2009ـ2010 متقدماً على أندية كبيرة أمثال الأهلي والفتح والاتفاق، مبدياً أسفه على استمرار المدرب الجزائري خير الدين مضوي في قيادتـه للفرسان بعد سلسلة الهزائم التي مني بها الفريق واعتبر الاستعانة بالمصري عادل عبد الرحمن لتدريب الفريق في المحطات الأخيرة من عمر الدوري خطأ كبيراً.



بم تفسر ابتعاد أعضاء الشرف عن دعم ومساندة الوحدة هذا الموسم؟

هذه مقولة كثيراً ما رددها البعض لكني أجزم أنها غير صحيحة إطلاقا، لأن أعضاء الشرف في الوحدة وأنا منهم لم نبتعد عن النادي بل حرصنا كل الحرص على المشاركة في الاجتماعات التي عقدت في بداية الموسم مع الإدارة وشاركنا أيضاً في دعم ومساندة وتكريم الفرق المختلفة بالنادي بجانب تكفلنا بمكافآت فوز الفريق الأول بالدوري الممتاز على الاتفاق والرائد في الجولتين السادسة والخامسة عشرة ، بل رصدنا 2 مليون ريال للفريق في حالة البقاء بدوري المحترفين لكن الهبوط كان أسرع، وأيضاً لم نبخل على الإدارة الحالية بالنصيحة لاسيما في ظل وجود بعض الملاحظات السلبية.

وما تلك الملاحظات السلبية؟

أكثرها على الإطلاق هى الاستغناء عن 18 لاعباً من الفريق دفعة واحدة مع بداية الموسم، لأنه عدد كبير أثر سلبياً على اتزان الفريق وانسجامه وكنت أستشعر وقتها أن هذا الأمر سيكلف الفريق الكثير، وبالفعل صدقت توقعاتي وحدث ما حدث، وعندما تناقشت في الأمر مع هشام مرسي رئيس النادي عن سر التفريط في هذا الكم من اللاعبين أكد لي أن رغبة المدرب الجزائري خير الدين مضوي كانت وراء ذلك، وكما قلت فقد قادتنا رغبة مضوي إلى الهبوط.

لكن قبل الهبوط كان هناك توتر بين أعضاء الشرف وإدارة مرسي؟

بالفعل ظهر التوتر بيننا وبين هشام مرسي بسبب تصريح لم يقصده لكنه ترك أثراً سلبياً في نفوس البعض وهو "سدوا فمكم وادعمــوا" ورغم أنني عاتبـــت مرسي بسبب هذا التصريح إلا أنني تأكدت من أنه لم يقصد بعض أعضاء الشرف الداعمين للنادي والمساندين له، بالإضافة إلى أن التواصل مع أعضاء الشرف لم يكن منظماً أو إيجابياً وكان من المفروض أن تكون هناك جهة إدارية من داخل النادي كالعلاقات العامة مثلاً تختص بالتواصل المباشر مع الشرفيين ودعوتهم للاجتماعات وخلافه.

لكن الإدارة دعت الشرفيين لتشكيل هيئة أعضاء الشرف ولم يحضر سوى 7 فقط؟

نعم.. بالفعل وجهت الدعوة لي بالحضور لتشكيل هيئة أعضاء الشرف واختيار المجلس التنفيذي، ورغم أنني كنت خارج السعودية وقت الدعوة إلا أنني لو كنت موجوداً ما حضرت لأن التوقيت لم يكن مناسباً بالمرة بالإضافة إلى أننا طلبنا من الإدارة عقد اجتماع في بداية الموسم لاختيار هيئة أعضاء الشرف والمجلس التنفيذي إلا أن هذا الطلب لم ير النور إلا مع قرب انتهاء الموسم وقبل مباراة مهمة للفريق الأول أمام الخليج في الجولة 23 وأحوال الفريق سيئة وبات قاب قوسين أو أدنى من الهبوط إلى الدرجة الأولى.

وما الظروف التي قادت الفريق إلى الهبوط؟

عوامل كثيرة، أبرزها الاستغناء عن فريق كامل باحتياطييه مما أفقد الفريــق روح الألفة والتجـــــانس، واستقطاب نفس العدد أثر على انصهار اللاعبـــين الجدد باللاعبين القدامى، وكذلك عدم استفادة الفريق من المحترفين الأجانب الذين يمثلون 40 % من القوة الضاربة لأي فريق، وجميع الفرق استفادت من محترفيها بما فيها الباطن إلا الوحدة فقد عانى من ضعف مستوى محترفيه سواء في فترة الانتقالات الصيفية أو الشتوية في وجود مضوي وعادل عبد الرحمن.

ما تقييمك للمدرب الجزائري خير الدين مضوي؟

خيــر الدين مضـــوي صنع تاريخــــاً لوفاق سطيف الجزائري وقاده للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2014 والسوبــر الإفريقي 2015، وشـــارك في بطولة كـأس العالـم للأندية وصنع لنفـسه سجلاً تاريخياً بفوزه بلقب أفضل مدرب عربي عام 2014 ولكن مع احترامي لهذه السيــــرة الذاتية الثمينة كان يجب أن يرحل من الوحدة بعد مسلسل الهزائم الذي ضرب الفريق وأسقطه في قاع الدوري لاسيما في ظل سوء الأداء وتواضع النتائج وتراجع الترتيب فكان لابد من إقالته.

وعادل عبد الرحمن؟

التعاقد مع عادل عبد الرحمن كان خطأ كبيراً لأنه لم يكن الرجل المناسب للمرحلة الحرجة التي تعصف بالفريق وكان من المفترض أن يتم الاستعانة بمدرب صاحب خبرة وإمكانيات خاصة يجيد التعامل مع وضع الفريق الحرج ، لكن أن يتولى قيادة الفريق مدرب أقاله الباطن أمر غير منطقي.

ما الفرق بين فتــــرة رئاستك للوحدة والفتـــرة الحالية لهشام مرسي؟

الفارق ليس كبيــــراً بين الفترتين، فما يحدث الآن حدث أثناء وجودي، ويحـــدث في جـمـيــــع الأندية تتعرض للانتقاد الشديد عند الخســـــارة وتتعرض للمدح عند الفوز وتصادفك أزمات وصدمات وانتقــــادات، لأن المجال الرياضي لا يخلو من تلك الأمور لكن هناك فارقاً واضحاً وهو أن الإدارة في عهدي كانت مستقرة وكلها على قلب رجل واحد وكنا نتقبل الانتقادات بصدر رحب ونعمل على تلافي الأخطـــاء وكان المجلس يضم شخصيات كبيرة مثل مساعد الزويهري رئيس الأهلي السابق في أول حضور له في الإدارة الرياضية كعضــو مجلس إدارة والدكتــور عبد اللطيف بخاري عضو الاتحاد السعودي للقدم ورغم ذلك تعرضنا لانتقادات كبيرة رغم ما حققه فريق الكرة في هذه الفترة.

وماذا حقق في فترة وجودك كرئيس للنادي؟

حقـقنا المركز الخامس في بطولة الدوري موسم 2009 /2010 بعد الهلال والاتحاد والنصر والشبــاب ومتقدمين على الأهلي صاحب ثلاثية الموسم الماضي وأندية الاتفاق والفتح.

وهل كان هناك عزوف جماهيري؟

الجمـاهـير لا تشغـل بـالهـــــــا إلا بالانتصارات، فإذا فاز الفريق زحفت خلف فريقها تشجعه وتسانده وتشد من أزره، أما إذا خسر الفريق فطبيعي أن تختفـي، والحمد لله لم يخذلنا الجمهور في هــذا الموسم لأننا قدمنا عروضاً طيبة وحققنا انتصارات ساحقة ففزنا على الفتح 6ـ0 ونجران 5ـ0 والرائد 4ـ1 والاتفاق 3ـ1 مما دعا جماهير مكة إلى الحضور بكثافة عن الفترة الحالية.

وما سبب إحجام الجماهير عن الحضور في الموسم الحالي؟

الخسائر المتتالية وسوء النتائــــج وتدني المستـــوى كانت وراء إحجام الجماهير ورفضها الذهاب إلى الشرائع لأن الجمهور - كما ذكرت - يهمه في المقام الأول الفوز، والفريق هذا الموسم سقط في دوامة الهبوط مبكراً لذلك فعزوف جماهيره كان أمراً منطقياً في ظل عدم وجود حوافز معنوية لهم تتمثل في تحقيق الانتصارات.

تردد إنك شاركت في تجمعات شرفية ببعض المنتديات للمطالبة برحيل مرسي؟

مكة لها طبيعة خاصة في تعاملها مع أحداث نادي الوحدة، فلا يوجد مكان في مكة إلا به تجمعات كبيرة في الاستراحات والبشكات والمنتديات وكلهم يتحدثون عن نادي الوحدة فقط، وأنا مثل أي عاشق للنادي وعضو شرف ورئيس ناد سابق، يهمني في المقام الأول استقرار النادي لذلك شاركت بالفعل في بعض الجلسات الشرفية، لكني لم أتطرق أبداً إلى المطالبة برحيل مرسي وقتها أو سحب الثقــة منه، بالعكس أنا طالبت ببقاء المجلس الحالي لحين انتهاء مدته ليأخذ فرصته كاملة، ولا يصح أيضاً أن يأتي رئيس جديد في فترة صعبة يتحملها وحده بدلاً من مرسي.

والآن وبعد هبوط الوحدة بم تطلب من المجلس الحالي؟

بصراحة تجمعني بهشـام مرسي علاقة طيبة، ومن هذا المنطلق أنصحـه بالرحيل وترك النادي مع مجلـسه وإتاحة الفرصة لأي شخص لديه القدرة الكافية والإمكانيات اللازمة على تحمل المسؤولية، لأن الأوضاع الحاليــة في النادي غير مطمئنة، وأعتقد أن التغيير في الوقــت الحالي في مصلحة الوحــدة 100 %.

وهل تعد نفسك لتولي قيادة النادي في حالة رحيل مرسي؟

ليس لي مطمع أو هدف من نادي الوحدة سوى استقراره ولا أفكر مطلقاً في رئاسة النادي من جديد، لأن ظروفي لا تسمح، إلا أنني مستعد في أي وقت لدعم النادي ومساندته بل أنا بالفعل لم أتخل عن الوحدة هذا الموسم، وكنت موجوداً مع الفريق الأول وفرق الفئات السنية، وكما قلت ليس لي أي هدف إلا عودة الوحدة إلى سابق عهده كواحد من أعرق أندية السعودية.



CV

حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال عام 1987.

نال شهادة الماجستير في إدارة الأعمال

من جامعة ميامي بأمريكا في 1992.

موسم 2001ـ2002 عين عضو مجلس إدارة

في نادي الوحدة ومشرفاً على قطاع الناشئين لكرة القدم.

2002ـ2003 عين نائباً لرئيس النادي ومشرفاً عاماً على كرة القدم بالنادي.

تم تكليفه في مايو 2009 لرئاسة نادي الوحدة خلفاً لجمال تونسي.

يرأس مجلس إدارة شركة نجوم الملاعب للتسويق والاستثمار الرياضي.

2014 استثمر في نادي لوليتيانو البرتغالي أحد أندية الدرجة الثانية.

2015 قام بشراء نادي فاتما البرتغالي وصعد به من الدرجة الثالثة إلى الثانية

حاصل على أكثر من 25 شهادة في التدريب والتسويق والإدارة الرياضية.

أول من نظم جائزة الكرة الذهبية موسم 2015 لاختيار أحسن لاعبي الدوري السعودي والتي فاز بها محمد السهلاوي وعمر السومة وعبد الله العنزي وعبد الفتاح عسيري

له 4 أبناء ولدان وبنتان أكبرهم عبد الله