أندية محايل عسير.. الإهمال حجر عثرة

أدار الندوة - حسن ذيبان | Saturday, 03 June 2017 - 00:00 am

طالــب الرياضيون بمدينـة محايل عسير بافتتاح فرع لمكتب الهيئة العامة للرياضة، لصعوبة تسجيل لاعبيهم ولبعد المسافة بينهم وبين المكتب الرئيسي بمنطقة أبها.

وطرح مسؤولو ناديي الشهيد ورجــال ألمـع خـلال حديثهم لـ"ندوة الرياضية" أبرز المشاكل والمعوقات التي تقف حجر عثرة أمامهم حــال دون تواجدهمــا وتجاوزهما دوري الدرجة الثالثة "المناطـق" منذ تأسيسهما حتى الآن.



صعوبات كبيرة

علي المسعودي رئيس نادي الشهيد يتحدث قائلاً: منذ الوهلة الأولى لي كلاعب بدرجة الناشئين بنادي الشهيد عام 1399هـ، فمديرا للكرة ونائبا للرئيس، ومن ثم اعتليت سدة الرئاسة من 1428هـ، أرى أن هناك العديد من المشاكل، وإن لم يخب ظني بأن جميع الأندية تعاني منها وخصوصا أندية الدرجتين الثانية والثالثة وأهمها قلة الموارد المالية، وضعف الإعانة السنوية، وعدم دعم الاتحادات للألعاب المختلفة، وذلك يجعلنا في حرج شديد مع الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين بدعمهم خلال مشاركاتهم، ولدينا أبطال في بعض هذه الألعاب الفردية ومن الظلم أن نتركهم ونضيع مواهبهم، والأمل في الاتحادات دعم الألعاب، وليكن على وجه الخصوص للاعبين الأبطال، حتى نصل جميعا لما نصبو إليه، كذلك لا أنسى ابتعاد الكثير من رجال الأعمال والقطاع الخاص عن دعم الأندية ولو بالشيء البسيط، ليساعدهم في مشاركة الألعاب الفردية.



تأخر الإعانات

ويجيب فايع الحياني رئيس نادي ألمع بقوله: نعاني من عدم التنسيق من قبل مكتب الهيئة مع الأندية بعقد اجتماعات تحضيرية تسبق المسابقات الرياضية ووضع الجداول، إضافة إلى قلة وشح الموارد المالية التي تعتبر معينا للأندية على أداء مهمتها، بالإضافة لتأخر نزول الإعانات المالية وتباعد المسافات بين المحافظات أثناء الدوري ولعب أندية المنطقة دوري كامل مع بعضها البعض.



غياب الصالات

يؤكد حسن ناشب مدرب الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الشهيد بأن عدم وجود صالة خاصة لملعب الكرة الطائرة يعتبر معاناة كبيرة، مضيفاً بقوله: نحن نتمرن في الهواء الطلق ومن ثم نلعب في الصالات المغلقة إضافة إلى عدم توفر وسيلة نقل للتنقلات من مكان لآخر، كما أن بعد المكتب عن المحافظة وذلك عند تسجيل بعض اللاعبين أمر مزعج.



صالة حديد

وأبدى محمد عيسى زايد مدرب كرة الطائرة لدرجة الشباب استياءه من عدم توفر صالة حديد بقوله: لا توجد صالة حديد نستطيع من خلالها إعداد اللاعبين بشكل جيد وتهيئتهم للدوري بشكل جيد، وبين محمد على الأحمري عضو مجلس الإدارة بنادي الشهيد أن من أهم المشكلات عدم دعم أعضاء الشرف للنادي، وكذلك العزوف الجماهيري، وتواضع الإمكانات المادية في النادي وعدم الاهتمام بالألعاب الفردية، إضافة إلى ضعف التغطية الإعلامية أو قد تكاد تكون معدومة لأندية (الظل).



معانات التسجيل

وتحدث علي البارقي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشهيد فقال: نعاني من جدولة الدوري وكثرة التنقلات إضافة إلى حرمان الأندية المتأهلة من اللعب على ملاعبها على الرغم من توفر وسائل السلامة في بعض هذه الأندية وصعوبة تسجيل اللاعبين لمطالباتهم المالية العالية وعدم واقعية الأهداف من إدارات الأندية وضعف المحفزات للاعبين والمدربين والإداريين والمشاكل التنظيمية والإدارية وضعف الأجهزة الفنية التي تشرف على الأندية.



بعد المسافات

بين محمد عسيري المشرف الاجتماعي بنادي الشهيد أن بعد المسافة بين أندية محافظات تهامة ومكتب الهيئة في عسير يعتبر مشكلة، وكذلك تأخر بعض الإجراءات الإدارية تسبب لهم حرجا في المشاركات كالأنشطة الثقافية والاجتماعية وغيرها، بالإضافة إلى عدم توفر قنوات تواصل سريعة، خاصة أننا نعيش قفزة تقنية في التكنولوجيا، حيث لا يوجد بنادي الشهيد خط هاتف أو فاكس.



لا فائدة من الخبرات

وشدد أحمد علي أبوطمة مدرب الفئات السنية لكرة القدم بالنادي، أن عدم تواصل اللاعبين القدامى أو زياراتهم للنادي وتحفيز الشباب يعتبر مشكلة تعاني منها الأندية، فالخبرات الإدارية التي سبق لها أن خدمت الأندية لم يعد هناك من يقودهم لأنديتهم، وبالتالي نفقد تلك الخبرات، التي يفترض أن يتم الاستفادة منها بالشكل السليم.



الضيوف

علي المسعودي مشرف تربوي متقاعد من التعليم ورئيس نادي الشهيد

فايع الحياني مشرف تربوي في التعليم ورئيس نادي ألمع

حسن ناشب معلم متقاعد ومدرب كرة طائرة

محمد زايد مدرب كرة الطائرة لدرجة الشباب في نادي الشهيد

محمد الأحمري مرشد طلابي في التعليم وعضو مجلس إدارة في نادي الشهيد

علي البارقي معلم ويعمل مدرباً في نادي الشهيد حاصل على الرخصة الآسيوية محاضر في الاتحاد الآسيوي

محمد عسيري مشرف اجتماعي في نادي الشهيد

أحمد أبوطمة مدرب الفئات السنية في نادي الشهيد