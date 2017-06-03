اتحاد الطائرة يشرف على بطولة الشرقية

الدمام- الرياضية | Saturday, 03 June 2017 - 00:00 am

سحبت أمس الأول قرعة بطولة الكرة الطائرة الرمضانية بمشاركة 6 فرق من الدمام والخبر والقطيف وصفوى، وجاءت نتائج القرعة منصفة على حسب مندوبي الفرق المشاركة.

وتضم الفرق المشاركة في صفوفها عدداً كبيراً من اللاعبين المحترفين في أنديتهم ولاعبي المنتخب، إذ يبلغ عددهم أكثر من 12 لاعباً مما يعطي البطولة قوة فنية داخل الملعب، وتقرر أن تلعب المباريات عصراً على ملاعب الإسكان في الخبر بإقامة مباراة يوميا.

من جهة أخرى، أنهت اللجنة الفنية كافة الترتيبات استعدادا للانطلاق، حيث أكد أمين الطريفي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي إشراف حكام من الاتحاد السعودي للكرة الطائرة على البطولة، تحت إشراف اتحاد الطائرة وستطبق الشروط المتفق عليها بين الفرق.